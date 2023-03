Die Geburtenstation in Schongau schließt und Aktionsbündnis hält Mahnwache ab

Im Schongauer Krankenhaus ist bald die Versorgung von Schwangeren nicht mehr möglich. Ein Aktionsbündnis kritisiert das Vorgehen und hält eine Mahnwache ab.

Nur noch bis zum 30. April können Schwangere im Krankenhaus Schongau begleitet werden. Denn die Geburtenstation wird dann stillgelegt. Damit schließt die einzige Geburtsklinik im Landkreis Weilheim-Schongau.

"Aufgrund signifikanter Engpässe beim medizinischen Fachpersonal für die Geburtshilfe ist eine sichere und verantwortungsbewusste Begleitung und Versorgung von Schwangeren am Krankenhaus Schongau ab Mai nicht mehr möglich", heißt es in einem Schreiben der Krankenhaus GmbH. Daher hat der Aufsichtsrat der GmbH einstimmig beschlossen, die Geburtsklinik zum 30. April 2023 stillzulegen. Die gynäkologische Versorgung sei davon nicht betroffen.

Die offenen Stellen konnten in Schongau nicht nachbesetzt werden

Die Personalsituation habe sich Anfang März als Folge einer weiteren personellen Veränderung massiv verschärft – ein Arzt und eine Ärztin hätten ihren Vertrag zum 1. April beziehungsweise 1. Juni 2023 gekündigt, heißt es aus Krankenhauskreisen.

Trotz intensiver Bemühungen konnten die offenen Stellen nicht nachbesetzt werden. Damit steht der Geburtsklinik ab 1. Mai nicht mehr ausreichend medizinisches Fachpersonal zur Verfügung, um die Patienten verantwortungsvoll zu versorgen.

"Diese Entscheidung ist uns allen schwergefallen und schmerzt uns sehr. Dennoch gibt es derzeit dafür leider keine Alternative, denn es geht um den Schutz des Lebens sowie des Wohlergehens von Mutter und Kind", betont Landrätin Andrea Jochner-Weiß, die gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzende der Krankenhaus GmbH ist. Sie ergänzt: "Wir haben über viele Jahre hinweg mit sehr hohem persönlichem Engagement und immensem finanziellem Aufwand alles Erdenkliche unternommen, um die Geburtsklinik am Krankenhaus Schongau zukunftssicher zu machen und damit zu erhalten. Leider ist es uns trotz größter Anstrengung nicht gelungen, genügend medizinisches Fachpersonal nachhaltig an uns zu binden."

Diese Entscheidung stehe nicht im Kontext der strategischen Überlegungen zur Zukunft der Krankenhaus GmbH. "Hier geht es ausschließlich um die Verantwortung und Sorge für Schwangere und ihre ungeborenen Babys", lässt sich Jochner-Weiß in dem Schreiben zitieren.

Aktionsbündnis "Pro Krankenhaus Schongau" kritisiert die Entscheidung

Stefan Konrad und seine Mitstreiter vom Aktionsbündnis "Pro Krankenhaus Schongau" sehen das anders. Sie veranstalten am Freitag, 31. März, deshalb eine Mahnwache. Der Protest ist von 9 bis 12 Uhr am Marienplatz in der Altstadt von Schongau angemeldet.

Stefan Konrad, selbst Notfallsanitäter und Stadtrat in Schongau, ist Sprecher des Aktionsbündnisses, das damals den Bürgerentscheid initiiert hatte. Eine klare Mehrheit hatte im Dezember 2022 für den Erhalt der Klinikstandorte gestimmt und sich gegen den Neubau eines Zentralkrankenhauses ausgesprochen, den das Landratsamt befürwortet. "Wir müssen wachrütteln, schließlich haben wir im Bürgerentscheid auch entschieden, dass die Schongauer Geburtshilfe erhalten bleiben soll", betont er.

Das Personalproblem sieht Konrad nicht nur als Teil eines generellen Fachkräftemangels, sondern eines Missmanagements der Klinikleitung. "Ich habe von Ärzten andere Informationen, die unter anderen Umständen gerne geblieben wären", sagt er.

Im Schreiben der Krankenhaus GmbH heißt es dagegen, dass man weiterhin für die Möglichkeit kämpfe, Angebote für Schwangere bereitstellen zu können. Es werde geprüft, unter welchen Voraussetzungen eine sichere Geburtshilfe im Landkreis Weilheim-Schongau – "in welcher Form auch immer"“ – betrieben werden könne.