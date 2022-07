Festival in Altenstadt: Junge Frau tritt und beleidigt Polizei

Junge Frau muss sich wegen einiger Delikte verantworten. Sie flippt bei Festival in Altenstadt aus.

Widerstand, Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruch all das wirft die Polizei einer jungen Frau in Altenstadt vor. Am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr wurde eine 18-jährige stark alkoholisierte und aggressive Peißenbergerin durch den Securitydienst vom Festival „Esconova“ des Platzes verwiesen. Kurz darauf verschaffte sie sich erneut Zutritt zur Veranstaltung und beleidigte den Securitydienst. Des Weiteren schlug sie mit den Händen und trat mit den Füßen nach den hinzugezogenen Polizeibeamten und beleidigte sie. Beim Anlegen der Handschellen sperrte sie sich und spuckte einem Polizeibeamten ins Gesicht. Ein bei ihr durchgeführter Alkotest ergab einen Wert über zwei Promille. Die junge Frau wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Bei der körperlichen Durchsuchung wurde zudem eine geringe Menge Amphetamin in ihrer Hosentasche gefunden.