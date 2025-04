Frau aus dem Kreis Landsberg wird beim Ladendiebstahl erwischt

Eine 21-Jährige aus dem Landkreis Landsberg ist am Montagnachmittag beim Diebstahl von Spielwaren im Wert von 160,94 Euro in einem Verbrauchermarkt im Schongauer Wiesenweg ertappt worden. Die Frau bezahlte nach Polizeiangaben lediglich einen Teil der von ihr ausgesuchten Ware. Sechs Artikel deponierte sie in einer von ihr mitgeführten Sporttasche und versuchte, diese unbemerkt durch den Kassenbereich zu schleusen.

Aufmerksames Personal hielt sie auf und verständigte die Polizei. Beim Diebesgut handelte es sich um zwei Plüschtiere und vier hochwertigere Themenpackungen von Plastikklemmbausteinen einer bekannten Marke. Die Dame erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls, so die Polizei. (AZ)