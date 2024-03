Frau vergisst in Schongau ihre Tasche und verliert viel Geld

In Schongau wird aus einer Handtasche ein hoher Bargeldbetrag entwendet. Eine Frau hatte sie im Stadtbus vergessen.

Einen hohen fünfstelligen Geldbetrag hat am Samstag eine Frau in Schongau verloren. Laut Mitteilung der örtlichen Polizei trug sich der Vorfall sich in einem Stadtbus zu. Mit diesem war die 29-Jährige, die in Peißenberg lebt, um 10.20 Uhr am V-Markt losgefahren. Als sie ausstieg, vergaß sie ihre Handtasche, in der sich das Geld befand, im Bus. Nachdem sie bemerkt hatte, dass sie ihre Tasche im Bus zurückgelassen hatte, informierte die Frau das Verkehrsunternehmen RVO. Zwar konnte dann die Tasche an einer anderen Haltestelle gefunden werden, Geld befand sich darin jedoch nicht mehr. (AZ)

