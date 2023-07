Schongau

18:00 Uhr

Gespräche zum Krankenhaus Schongau gehen weiter

Wie es in Schongau mit dem Krankenhaus weitergeht, soll am 28. Juli geklärt werden.

Plus In Schongau wird Ende Juli bekannt gegeben, wie es mit dem Krankenhaus weitergeht. Zuletzt nahm das Landratsamt gegenüber Aussagen des Aktionsbündnisses Stellung.

Von Lisa Gilz

Die Zukunft des Krankenhauses in Schongau bleibt vorerst noch ungewiss. Der Bürgerentscheid, der den Landkreis dazu verpflichtet, die bestehende Klinik-Struktur aufrechtzuerhalten, wirkt noch ein halbes Jahr. Aufgrund der ungewissen Situation hat das Aktionsbündnis "Pro Krankenhaus Schongau" bereits mehrmals zu Demonstrationen aufgerufen. Besonders fraglich sieht die Gruppe den Bau eines Zentralkrankenhauses. Das Landratsamt nahm kürzlich in einer Pressemitteilung Stellung zu der Kritik, die das Bündnis in eigenen Mitteilungen teilte.

Ein Zukunftskonzept für das Krankenhaus soll am 28. Juli vorgestellt werden

Dabei ging es unter anderem darum, dass der Kreistag im November 2022 bereits einen Auftrag erteilt hatte, zu prüfen, ob ein Ausbau von der Einrichtung in Weilheim machbar wäre. Dabei habe sich der Auftrag lediglich darauf bezogen, dass dortige Haus als Schwerpunktversorger zu etablieren – nicht darum, das Krankenhaus in Schongau zu schließen.

