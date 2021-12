Schongau: Drohanruf an Schongauer Realschule

Ein Unbekannter hinterlässt auf dem Anrufbeantworter der Schondorfer Realschule einen Drohanruf. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an.

Nach Drohanrufen bei der Realschule Schongau hat es am Freitagmorgen einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Laut Pressebericht hatte eine unbekannte Person am späten Donnerstagnachmittag auf den Anrufbeantworter der Schule gesprochen und angekündigt, dass ein Schüler am Freitag während der Schulzeit mit einem Messer auf andere Schüler losgehen würde. Die Schule wurde sofort mit starken Polizeikräften angefahren.

Schon bei den ersten Ermittlungen stellte sich aber heraus, dass es sich bei dem Anruf offensichtlich um einen Versuch handelte, den Schüler in Misskredit zu bringen. Die angezeigte Telefonnummer wurde über Call ID Spoofing generiert. Bereits in den vergangenen Wochen wurde durch den unbekannten Täter mehrmals versucht, durch Anrufe bei Behörden und anderen Dienstleistern den Jugendlichen in ein schlechtes Licht zu rücken, so die Polizei. Sie ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. (lt)