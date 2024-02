Junge Frau wird bei Auffahrunfall in Schongau leicht verletzt

Eine Frau aus Apfeldorf übersieht ein vor ihr bremsendes Auto. Beim Zusammenstoß entsteht hoher Sachschaden.

Bei einem Unfall in Schongau, an dem eine Autofahrerin aus Apfeldorf beteiligt war, ist am Montagmorgen ein Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro entstanden. Eine Person wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei meldet, fuhr eine 21-Jährige aus Bernbeuren gegen 7.20 Uhr mit ihrem Pkw auf der Augsburger Straße in Richtung Europakreisel. Die 24-Jährige aus Apfeldorf übersah offensichtlich, dass die Fahrerin vor ihr abbremsen musste und fuhr mit ihrem Wagen in das Heck des anderen Fahrzeugs. Durch den Aufprall wurde die 21-Jährige leicht verletzt. (AZ)

