Junger Mann verwüstet Tiefgarage in Schongau und stellt sich

Ein 24-Jähriger richtet einen Sachschaden von rund 15.000 Euro in einer Tiefgarage an. Am Tag danach nennt er den Grund für seine Tat.

Ein junger Mann hat in der Nacht auf Donnerstag eine städtische Tiefgarage in Schongau verwüstet. Dabei richtete er einen Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro an.

Nach Angaben der Polizei wurde der Hausmeister der Stadt Schongau gegen 7 Uhr darauf aufmerksam gemacht, dass die städtische Tiefgarage in der Nacht völlig verwüstet wurde. Er stellte fest, dass Lampen von der Decke heruntergerissen, die Notausgangsleuchte abgerissen sowie diverse Kabel aus der Decke und den Wänden gerissen wurden. Zudem wurden die zwei Zugangstüren zum zweiten Untergeschoss beschädigt, indem der Glasausschnitt der Türen komplett zerstört wurde. Im Anschluss wurden im zweiten Untergeschoss ebenfalls Deckenlampen beschädigt und die gesamte Technik der Abwasserhebeanlage aus der Wand gerissen und zertrümmert.

Der entstandene Sachschaden wird laut einer ersten Schätzung einer beauftragen Firma auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Zudem wurde festgestellt, dass aus einem Briefkasten eines Carsharing-Unternehmens, der ebenfalls in der Tiefgarage angebracht ist, ein Kuvert mit einem Schlüssel entwendet wurde.

Der Täter kehrt am Nachmittag zum Tatort zurück

Am Donnerstagnachmittag meldete sich der Hausmeister erneut bei der Polizei. Er teilte laut Pressebericht mit, dass der vermeintliche Täter zurück zum Tatort in die Tiefgarage gekommen sei und die Tat eingeräumt habe. Der 24-jährige Mann aus Schongau gab an, sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden zu haben. Er bereue die Sachbeschädigung. Den aus dem Briefkasten entwendeten Schlüssel händigte er einer Polizeistreife freiwillig aus. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Diebstahl eingeleitet. (AZ)

