Kritiker demonstrieren gegen Schließung der Schongauer Geburtenstation

Die Geburtenstation des Schongauer Krankenhauses schließt wegen Personalmangel. Ein Aktionsbündnis plant mehrere Proteste. Kabarettist Helmut Schleich tritt als Redner auf.

Der Erhalt des Schongauer Krankenhauses steht zur Debatte. Zum 1. Mai wird dort die einzige Geburtshilfe im Landkreis Weilheim-Schongau eingestellt. Das Aktionsbündnis "Pro Krankenhaus Schongau" möchte das nicht hinnehmen und plant vier Demonstrationen.

Am Karsamstag, 8. April, startet um 15 Uhr ein Protestmarsch zum Krankenhaus in Schongau. Der Treffpunkt ist der Parkplatz an der Berufsschule in der Wilhelm-Köhler-Straße in Schongau. Am Samstag, 15. April, ab 15 Uhr organisiert das Aktionsbündnis eine Schutzschirm-Kette um die Schongauer Stadtmauer. Treffpunkt ist der Marienplatz in der Schongauer Altstadt. Am Samstag, 22. April, ist ab 15 Uhr eine Groß-Demo am Schongauer Marienplatz in der Altstadt geplant. Es werden verschiedene Redner auftreten, unter anderem vom Aktionsbündnis. Der Kabarettist Helmut Schleich, der im Schongauer Krankenhaus geboren wurde, habe ebenfalls sein Kommen zugesagt. Auch Ärzte und Hebammen sollen zu Wort kommen. "Wir rechnen mit sehr vielen Demonstranten aus dem Altlandkreis von Schongau", teilt Sprecher Stefan Konrad mit.

Auch die Aktionsgruppe "Schluss mit Kliniksterben in Bayern" hatte sich empört über die geplante Schließung der Geburtshilfe am Krankenhaus gezeigt. Sie prangert die Verletzung der Daseinsvorsorge für die Bürger und Bürgerinnen im Landkreis Weilheim-Schongau und die Verletzung der Sorgfaltspflicht nach der Bayerischen Landkreisordnung an. Eine weitere gravierende Verletzung betrifft laut der Aktionsgruppe die notwendige 40-Minuten-Erreichbarkeit für die Geburtshilfe. Werdende Mütter haben das Recht auf 40-Minuten-Erreichbarkeit zur nächstgelegenen klinischen Geburtshilfeabteilung. Mit der geplanten Schließung der Geburtshilfe erreichen 6.787 Frauen im Alter zwischen 15 und 49 Jahren eine stationäre Geburtshilfe nicht binnen einer Autofahrzeit von 40 Minuten, heißt es.

