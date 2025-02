Ladendieben versteckt Beute im Kinderwagen

Am späten Donnerstagnachmittag wurde eine 32-jährige Frau dabei ertappt, wie sie in einem Discounter in Schongau mehrere Waren in einem Kinderwagen deponierte, aber davon nichts auf das Kassenband legte.

Wie die Polizei meldet, bezahlte die Frau Waren in Wert von etwa 50 Euro. Ihren weiteren „Einkauf“ im Wert von 114,61 Euro versuchte sie im Kinderwagen an der Kasse vorbeizuschleusen, was ihr aber aufgrund der Aufmerksamkeit des Personals nicht gelang.

Die Frau ist laut Polizeibericht keine Unbekannte und hat zuletzt mehrfach auf diese Weise versucht, Waren aus Discountern beziehungsweise Drogeriemärkten in Schongau zu entwenden. Die 32-Jährige muss sich jetzt erneut einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Ladendiebstahl stellen. (AZ)