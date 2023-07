Schongau

20:33 Uhr

„Leinen los“ am Lido: Schongaus Lechfloßfahrt hat wieder begonnen

Plus Schongaus Lechfloßfahrten lassen jahrhundertealte Handwerkstradition aufleben. Auf dem Lech können damit sogar Trauungen stattfinden.

Von Uschi Schuster Artikel anhören Shape

Capoeira in Brasilien, Yoga in Indien oder Reggae in Jamaika. Sie alle gehören zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit. Ende letzten Jahres nahm die UNESCO auch die Flößerei in diese Liste auf. Dieses Handwerk wurde Jahrhunderte lang auch auf dem Lech betrieben. In Schongau wird deren Geschichte seit einigen Jahren in der regelmäßig stattfindenden Lechfloßfahrt gewürdigt. Das erste Floß wurde im August 2017 am Schongauer Lido zu Wasser gelassen. „Seitdem hatten wir 349 Fahrten mit 11.151 Gästen, also fast so viele wie Schongau Einwohner hat“, berichtete Ursula Diesch von der Tourist-Information in der Lechstadt, bei der diesjährigen offiziellen Eröffnungsfahrt.

40 Gäste finden auf dem Lechfloß Platz

Zu der kam neben Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman auch sein Peitinger Amtskollege Peter Ostenrieder. „Die Lechfloßfahrt ist eine Erfolgsgeschichte“, lobte Sluyterman dabei den Einsatz der zahlreichen ehrenamtlichen Flößer, die diese Tradition hochhalten. Floßführer Sigi Schmid schippert mit seinen Kollegen Thomas Eimer und Stefan Casale die bis zu 40 Gäste auf dem Floß rund eineinhalb Stunden über den Lechstausee. Gesteuert wird das 18 Meter lange und sechs Meter breite Holzfloß durch Ruder am Heck. Deshalb hatte das Steuerrad, das Schmid von Maximilian Geiger, dem Leiter der Tourist Information, bei der Eröffnungsfahrt überreicht bekam, auch nur symbolischen Charakter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen