Mann belästigt zwei 17-jährige Mädchen in Schongau

Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr hat sich ein 59-Jähriger gemeinsam mit zwei 17-jährigen Mädchen und einer weiteren Begleitung in einem Lokal in der Altstadt Schongau aufgehalten, in dem sie alle Alkohol tranken. Laut Polizei wurde der 59-Jährige körperlich zudringlich, indem er eines der beiden Mädchen an deren Beinen und am Gesäß berührte.

Daraufhin verließen alle das Lokal und entfernten sich unbewusst in Richtung der Wohnung des Mannes. Im Treppenhaus des Mehrparteienhauses umarmte er schließlich das andere 17-jährige Mädchen. Diese begab sich daraufhin umgehend zurück nach draußen zu ihrer Begleitung. Zu weiteren Handlungen kam es laut Angaben der beiden 17-Jährigen nicht, teilt die Polizei mit. Eine Strafanzeige gegen den 59-Jährigen wurde aufgenommen und die Mädchen wurden von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt. (AZ)