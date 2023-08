Mann beschädigt in Schongau Auto und schlägt dann dessen Besitzer

In Schongau beschädigt ein Mann am Sonntagabend den Außenspiegel eines Pkw. Anschließend schlägt er dem Fahrzeughalter mit der Faust ins Gesicht.

Am Sonntagabend um 22.30 Uhr hat der Halter eines in der Kanzleistraße in Schongau geparkten Fahrzeugs ein lautes Geräusch gehört. Als er auf die Straße blickte, sah er eine männliche Person, welcher zuvor den linken Außenspiegel seines Pkw beschädigt hatte. Als der Fahrzeughalter die männliche Person darauf ansprach, ging diese nach Polizeiangaben auf den Fahrzeughalter zu und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein 27-jähriger Schongauer ermittelt werden. Die Motive für seine Taten sind momentan noch unklar. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Gegen den 27-Jährigen wird laut Polizei nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. (AZ)

