Mann entwendet Taxi und flieht vor der Polizei

In Schongau wird ein Mann gleich mehrfach straffällig. Er liefert sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Am Mittwoch hat ein 25-Jähriger in Schongau eine Vielzahl an Straftaten begangen. Unter anderem setzte er sich in ein Taxi, mit dem er sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte.

Zum ersten Mal fiel der Mann um 9.30 Uhr einem Taxifahrer am Bahnhof auf, wie er einen dort abgestellten Roller über den Bahnhofvorplatz schob und anschließend versuchte, diesen zu starten. Da der Taxifahrer die Eigentümerin des Rollers kannte, verständigte er die Polizei. Der 25-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen, später aber wieder entlassen.

Um 14.55 Uhr ging die nächste Mitteilung über den Mann ein. Laut Polizei setzte er sich in der Tankstelle an der Bahnhofstraße während des Tankvorgangs in einen Pkw und forderte die Fahrerin auf, aus ihrem Auto auszusteigen. Die Fahrerin konnte ihn aber dazu bringen, den Pkw wieder zu verlassen. Unmittelbar danach entwendete der 25-Jährige ein Taxi, das auf dem Tankstellengelände abgestellt war. Der Mann startete das Taxi und verschloss die Türen. Der Taxifahrer versuchte noch den jungen Mann zum Aussteigen zu bewegen, was jedoch misslang. Nach einer längeren Verfolgungsfahrt durch die Polizei stoppte der Mann das Fahrzeug auf einem Feld und wurde dort erneut festgenommen.

In einer Autowerkstatt in Peiting will der Mann ein Auto stehlen

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde laut Polizeibericht festgestellt, dass der 25-Jährige kurz vor dem Diebstahl des Taxis versucht hatte, aus einem Geschäft in der Bahnhofstraße eine Jacke zu entwenden. Er hatte die Jacke von einem Außenständer entnommen und sich übergezogen, bevor er vom Geschäftsinhaber darauf angesprochen wurde. Er zog daraufhin die entwendete Jacke aus und floh in Richtung Bahnhof. Bereits um 13.30 Uhr hatte er versucht, aus einer Kfz-Werkstatt einen Pkw zu entwenden. Der Diebstahl scheiterte allerdings, da der 25-Jährige es nicht schaffte, den Rückwärtsgang im Pkw einzulegen. Nachdem er von den Angestellten angesprochen wurde, verließ er die Werkstatt und floh.

Aufgrund der begangenen Delikte wird der wohnsitzlose Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt. (AZ)

