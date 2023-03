Mann randaliert in Schongau und wird in Fachklinik eingewiesen

Ein Mann randaliert in Schongau in mehreren Geschäften. Am Ende wird er zur Behandlung in eine Fachklinik eingewiesen.

Am Donnerstag hat ein 39-Jähriger die Polizei im Schongauer Westen auf Trab gehalten. In den frühen Morgenstunden gegen 4.50 Uhr begab sich der Mann zuerst an eine Tankstelle, um dort Alkohol zu kaufen. Als er dort herumschrie und randalierte, wurde ihm im Beisein der Polizeistreife ein Hausverbot erteilt.

Kurze Zeit später schlug der Mann laut Polizei bei einer Bäckerei im Gewerbegebiet in Schongau-West auf. Da er dort zu dieser Uhrzeit noch nichts kaufen konnte, beschädigte er die Markise und die Außenglasscheibe. Daraufhin wurde der Mann kurzzeitig in Gewahrsam genommen, musste jedoch nach Polizeiangaben am Morgen wieder entlassen werden.

Am Vormittag trat der Mann erneut verbal aggressiv zuerst in einer Bankfiliale und gegen Mittag erneut an der Bäckerei auf. Dort konnte der Mann durch die Polizeistreife angetroffen werden. Aufgrund seiner psychischen Auffälligkeit wurde er nach Rücksprache mit dem Landratsamt Weilheim zur Behandlung in eine Fachklinik eingewiesen. Gegen den Mann wurden zudem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Nötigung eingeleitet, teilt die Polizei mit. (AZ)

