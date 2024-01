Randalierer beleidigt Passanten und schlägt Frau mit Bierflasche

Ein 63-jähriger Mann dreht am Schongauer Bahnhof durch. Auch die herbeigerufenen Polizisten beleidigt er und leistet bei seiner Festnahme Widerstand.

Die Polizei hat am späten Montagabend in Schongau einen Randalierer in Gewahrsam genommen. Demnach wurde von Passanten gegen 22.45 Uhr mitgeteilt, dass sich im Bereich des Bahnhofs eine männliche Person aufhält, die lautstark herumschreie, Leute beleidige, gegen Verkehrszeichen schlage und ein Messer in der Hand halte.

Bevor die Polizei vor Ort war, schlug der 63-jährige Mann einer 18-Jährigen mit einer Bierflasche in den Bauch. Die Frau trug nach Polizeiangaben offenbar keine Verletzungen davon. Zudem wurden fünf umstehende Personen von ihm mit vulgären Ausdrücken beleidigt. Augenscheinlich war der Mann stark alkoholisiert.

Randalierer leistet bei der Festnahme passiven Widerstand

Der Mann konnte durch Polizeistreifen schließlich am Bahnhof angetroffen werden. Er wurde gefesselt und in Gewahrsam genommen. Auch gegenüber den eingesetzten Polizisten setzte er seine beleidigenden Äußerungen unentwegt fort. Bei der Festnahme leistete der 63-Jährige passiven Widerstand. Das von ihm mitgeführte Messer konnte in einer seiner Taschen aufgefunden werden und wurde beschlagnahmt.

Der Mann wurde in die Gewahrsamszelle der Polizei Schongau verbracht und am nächsten Morgen – nach Ausnüchterung – wieder entlassen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet, so die Polizei. (AZ)

Lesen Sie dazu auch