Schlägerei in Schongau: Attacke mit Holzlatte

Dienstagnacht sind zwei Schongauer am Bahnhof in Schongau von einer Gruppe jüngerer Männer attackiert worden. Dabei wurde einem Schongauer mit einer Holzlatte ins Gesicht geschlagen, sodass er eine Nasenbeinfraktur erlitt. Der zweite Schongauer wurde mit Fäusten traktiert und erlitt eine Fraktur an seiner Hand, teilt die Polizei mit.

Die Täter, die laut Polizei etwa 20 Jahre alt waren, flüchteten zunächst, allerdings trafen sie wieder auf ihre Opfer. Und so kam es am Bahnsteig zu einem Handgemenge, bei dem nun die beiden Schongauer einen der Täter mit Faustschlägen und Fußtritten attackierten. Durch das Einschreiten der zuvor herbeigerufenen Polizeibeamten konnten die Personen getrennt werden. Der Geschädigte erlitt mehrere Platzwunden am Kopf und im Kieferbereich.

Gegen alle beteiligten Personen wird nun wegen wechselseitig begangener gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ein Motiv für die Auseinandersetzung ist bislang noch nicht bekannt, teilt die Polizei mit. (AZ)