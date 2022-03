Schongau: Auto rollt los - Frau verliert bei Unfall zwei Finger

Das Auto einer 86-Jährigen macht sich in Schongau selbstständig. Als der Wagen wegrollt, wird die Frau mit ihrer Hand in der Tür eingeklemmt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall hat eine 86 Jahre Frau am Samstagvormittag in Schongau zwei Finger verloren. Laut Polizeibericht parkte die Frau ihr Auto gegen 11.30 Uhr auf einem privaten Parkplatz. Der Pkw stand frontal zu zwei Metallpfosten. Den Motor ließ die Frau offensichtlich laufen, so die Polizei. Als die 86-Jährige ausstieg, setzte sich der Pkw von selbst in Bewegung und überfuhr den rechten Metallpfosten. Der linke Metallpfosten drückte die Fahrertüre zu. Die Seniorin geriet mit ihrer rechten Hand zwischen Türrahmen und Fahrertüre. Dabei wurden zwei Finger amputiert.

Die 86-Jährige stürzte und brach sich zudem den Ellenbogen. Der unbesetzte Pkw fuhr noch etwa 30 Meter weiter und kam an einem Strauch zum Stillstand. Anwohner leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe und kümmerten sich um das Fahrzeug. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (lt)