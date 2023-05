Schongau

vor 39 Min.

Schongau: Streit zwischen zwei Frauen eskaliert

Wegen eines Streits zwischen zwei Frauen hatte die Schongauer Polizei am Wochenende einen Einsatz.

Artikel anhören Shape

Zwei Frauen geraten vor einer Bar in Schongau in Streit. Am Ende muss der Rettungsdienst gerufen werden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag geraten zwei Frauen gegen 2.10 Uhr aus bislang unbekannten Gründen vor einer Bar in Schongau in Streit. Der Streit eskaliert und eine der Frauen muss ins Krankenhaus. Wie die Polizei meldet, schlug eine 22-Jährige aus Peiting einer 28-Jährigen aus Schongau mit einer Glasflasche auf den Kopf. Die 28-Jährige erlitt dabei eine Kopfplatzwunde und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Peitingerin wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (AZ) Lesen Sie dazu auch Pähl Mann aus Dießen wird bei Unfall in Pähl leicht verletzt

Landsberg Auto wird auf Parkplatz der Berufsschule in Landsberg zerkratzt

Themen folgen