Verdächtiger Koffer vor Moschee in Schongau löst Großeinsatz aus

Am Freitagabend wurde in Schongau vor der Ditib-Moschee des türkisch-islamischen Vereins in der Augsburger Straße gegen 19 Uhr ein herrenloser Koffer bemerkt. Dieser stand auf dem leeren Parkplatz vor dem Vereinsgebäude, informiert die Polizei Schongau. Der verdächtige Koffer löste einen Großeinsatz aus.

Benachbarte Häuser wurden in Schongau vorsorglich evakuiert

Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Um 22.53 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden, nachdem Spezialisten der Technischen Sondergruppe den Koffer untersucht hatten. Dieser war leer. Während des Einsatzes waren die Augsburger Straße sowie während der Untersuchung auch die Altenstadter Straße und die „Spinne“ gesperrt. Auch eine kurzfristige Räumung der benachbarten Häuser war erforderlich. Die Feuerwehr Schongau war mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)