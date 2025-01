Verkehrsunfall auf der B17: Junge Fahrerin prallt frontal gegen entgegenkommendes Auto

Am Donnerstagmorgen fuhr eine 18-jährige Ostallgäuerin mit ihrem Pkw auf der B17 von Schongau kommend in Richtung Peiting. Kurz vor der Lechtalbrücke kam sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Fahrzeug eines 19-jährigen Peißenbergers zusammen. Die 18-Jährige wurde bei dem Aufprall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die 18-Jährige, sowie die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden mittelschwer verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 40.000 Euro. Die B17 war für zwei Stunden komplett gesperrt. (AZ)

