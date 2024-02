Vier Personen verletzt: Mann sprüht mit Pfefferspray in Gruppe

Im Zuge des Faschingstreibens geraten in Schongau mehrere Personen in Streit. Ein 26-Jähriger aus dem Kreis Landsberg zückt plötzlich ein Pfefferspray.

Am Sonntagabend ist es im Zuge des Faschingstreibens in einer Gaststätte an der Schongauer Karmeliterstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Dabei sprühte ein 26-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg mit einem Pfefferspray, wodurch vier Personen leicht verletzt wurden.

Laut Polizei gerieten der 26-Jährige und zwei Freunden mit der anderen Gruppe auf einer Dachterrasse der Gaststätte in Streit. Möglicherweise kam es dabei auch zu Handgreiflichkeiten. Im Zuge dessen zog der 26-Jährige offenbar ein Pfefferspray und sprühte damit in die Gruppe mit den Kontrahenten.

Der 26-Jährige stellt sich dem Sicherheitsdienst

Dabei wurden vier Personen im Alter von 20 bis 22 Jahren – sie alle kommen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau – leicht verletzt. Sie mussten vor Ort von alarmierten Rettungssanitätern medizinisch versorgt werden.

Der 26-Jährige konnte zunächst nicht mehr angetroffen werden, das entwendete Pfefferspray wurde allerdings sichergestellt. Später stellte sich der Mann dem Sicherheitsdienst und gab an, von den vier Verletzten zuvor körperlich angegangen worden zu sein. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz eingeleitet, da das verwendete Pfefferspray keine Zulassung besitzt und als verbotene Waffe gilt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern nach Polizeiangaben an. (AZ)

