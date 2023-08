Zug kollidiert bei Schongau mit Lastwagen – Bahnstrecke zeitweise gesperrt

Ein Lkw kann den Bahnübergang zum Firmengelände einer Papierfabrik nicht rechtzeitig überqueren und wird von einem herannahenden Zug der Oberlandbahn erfasst.

Am Bahnübergang zur Werkszufahrt der Papierfabrik UPM kam es am Freitag, 25. August, gegen 10.35 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Personenzug der Bayerischen Oberlandbahn mit einem in die Papierfabrik einfahrenden Lkw, teilt die Polizeiinspektion Schongau mit.

Ein Mann aus Belarus befuhr mit seinem Sattelzug den Bahnübergang an der Friedrich-Haindl-Straße in Richtung UPM. Er konnte den Bahnübergang nicht komplett überqueren, da er an der Einfahrt verkehrsbedingt warten musste. In der Zwischenzeit nahte der Zug der Bayerischen Oberlandbahn aus Schongau kommend heran und die Ampel für den Lkw schaltete auf Rot. Der Zugführer der Bayerischen Oberlandbahn konnte einen Streifzusammenstoß mit dem Sattelzug nicht mehr verhindern und fuhr infolge mit geringer Geschwindigkeit mit der rechten Front des Zuges in die hintere linke Seite des Sattelzug-Aufliegers.

Ein Gesamtsachschaden von etwa 60.000 Euro nach Zusammenstoß

Durch den Streifzusammenstoß wurde niemand verletzt. Etwa zehn Fahrgäste wurden mit einem Schienenersatzbus von der Unfallstelle weiterbefördert. Am Zug entstand ein geschätzter Schaden von ca. 50.000 Euro; am Lkw ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Da der belarussische Fahrer des Lkw in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach Beschuldigtenvernehmung und Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten entlassen.

An der Unfallstelle waren neben zwei Streifen der Polizeiinspektion Schongau, einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim noch eine Streife der Bundespolizei, sowie zehn Einsatzkräfte der Werksfeuerwehr von UPM vor Ort.

Die Bahnstrecke zwischen Schongau und Peiting war bis ca. 12.30 Uhr für den Zugverkehr gesperrt. (AZ)