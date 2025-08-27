Schreibtisch und Sessel werden in Landsberg gestohlen

Im Bereich der Ignatius-Merani-Straße ist es am Dienstag zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr laut Polizeibericht zu einem Diebstahl gekommen.

Nachdem ein junger Mann wegen seines Umzugs seinen Schreibtisch und einen Sessel für kurze Zeit auf der Straße zwischengelagert hatte, wurden die Möbelstücke durch einen Unbekannten entwendet. Das Mobiliar hatte einen Wert von rund 750 Euro, so die Polizei. (AZ)