Schreibtisch und Sessel werden in Landsberg gestohlen

Während eines Umzugs stellt ein junger Mann für kurze Zeit einen Schreibtisch und einen Sessel auf der Straße ab. Nun ist das Mobiliar verschwunden.
    In Landsberg sind am Dienstag ein Schreibtisch und ein Sessel entwendet worden.
    In Landsberg sind am Dienstag ein Schreibtisch und ein Sessel entwendet worden. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Im Bereich der Ignatius-Merani-Straße ist es am Dienstag zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr laut Polizeibericht zu einem Diebstahl gekommen.

    Nachdem ein junger Mann wegen seines Umzugs seinen Schreibtisch und einen Sessel für kurze Zeit auf der Straße zwischengelagert hatte, wurden die Möbelstücke durch einen Unbekannten entwendet. Das Mobiliar hatte einen Wert von rund 750 Euro, so die Polizei. (AZ)    

