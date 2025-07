Schüler will mit seinem Rad den Hindenburgring queren und übersieht Auto

Am Dienstagmittag ist es in Landsberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13.10 Uhr querte laut Polizei ein 14-jähriger Schüler aus Landsberg den Hindenburgring mit seinem Fahrrad. Dabei übersah er einen in Richtung Süden fahrenden Pkw, besetzt mit einem 32-Jährigen aus dem Landkreis Ostallgäu, und prallte mit diesem zusammen.

Wie die Polizei mitteilt, zog sich der 14-Jährige leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4100 Euro. (AZ)