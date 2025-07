Landsberger Gymnasiasten erwecken Nimmerland zum Leben

In eine fantastische Welt voller Abenteuer, Zauber und Kindheitsträume verwandelte sich die Bühne des Landsberger Stadttheaters als mehr als hundert Schülerinnen und Schüler des Ignaz-Kögler-Gymnasiums in einer zauberhaften Inszenierung, bestehend aus Schauspiel, Akrobatik und Musik, an zwei Abenden die Geschichte von Peter Pan zur Aufführung brachten.

Darauf vorbereitet hatten sie ihre Lehrerinnen Anna Keller, Andrea Loibl, Susanne Mang und Marianne Lösch. Die Schülergruppe des musischen Zweigs der Klasse 8d übernahm die schauspielerische Umsetzung und wurde dabei musikalisch von Musikern der Klasse 10d begleitet, die sowohl Livemusik als auch eingespielte Musik zu Gehör brachten. Zwischen den einzelnen Szenen beeindruckte die Zirkus-AG unter anderem mit Einrad-Choreografien, kunstvollen Hebefiguren, Jonglage, waghalsigen Tricks am Vertikaltuch und stimmungsvollen Einlagen am Aerial-Ring.

Schüler und Lehrkräfte fertigen auch das Bühnenbild und die Requisiten an

Die Bühnenbilder und Requisiten waren von Schülern und Lehrkräften angefertigt worden, um die Zuschauer zunächst ins Kinderzimmer von Michael John (David Vidal) und Wendy Darling (Klea Islamaj) und anschließend ins magische Nimmerland zu entführen. Die zeitlose Geschichte wurde mit viel Charme und Ausdruckskraft vorgeführt: Peter Pan, der Junge, der nie erwachsen wird, und seine freche Fee Tinkerbell (Paula Zinner) nahmen die drei Geschwister auf eine unvergessliche Reise in ihre sagenumwobene Heimat mit. Dort begegneten sie den verlorenen Jungs, und gemeinsam erlebten sie viele Abenteuer.

So erkundeten sie Nimmerland, Feen reanimierten Tinkerbell mit dem Flower-Stick (Zirkus-AG), und Tiger Lilly (Paula Janßen), die von dem furchterregenden, aber lustigen Käpt‘n Hook (Faye Canniffe) und seinen zwei tollpatschigen Kollegen Smee (Josef Kopp) und Starkey (Romana Jahn) entführt worden war, musste gerettet werden. Hits aus vergangenen Jahrzehnten wie „The Time Of My Life“ oder „My Heart Will Go On“ begleiteten die emotionale Achterbahnfahrt von Wendy und Peter. Der Höhepunkt des Abends war das Finale des schon lange bestehenden Konflikts zwischen Hook und Pan, bei dem die Kinder vorerst über die Planke gingen (dargestellt in einer Trampolin-Nummer). Den athletischen Kampf gewann Peter Pan mithilfe der verlorenen Jungs, Tinkerbells und der Geschwister Darling, was das Publikum lautstark bejubelte.

Das Ergebnis monatelanger Proben

Als sich nach dem Schlussapplaus die Mitwirkende auf der Bühne versammelten, wurde deutlich, dass hinter dem Projekt mehr als nur eine Schulaufführung steckt. Es ist das Ergebnis von monatelangen Proben, Kreativität und Teamwork. Die Zusammenarbeit zeigte sich auch beim schulinternen Bühnen- und Technikteam, das für den komplexen Umbau zwischen den Szenen und für Bild, Licht und Ton zuständig war. Die „Technik-Jungs“ durften gemeinsam mit dem freundlichen Technikteam des Stadttheaters arbeiten. (AZ)