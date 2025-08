Schulschluss und Feier am Agrarbildungszentrum Landsberg

„Kommen Sie raus aus der Komfortzone. Kommen Sie in Bewegung. Nur wer sich bewegt, kann etwas bewegen.“ Am Ende der Schulschlussfeier mit Zeugnisübergabe am Agrarbildungszentrum (ABZ) Landsberg wurde es richtig emotional. Schulleiterin Christa Hörrmann war sichtlich angefasst, als sie sich nicht nur bei allen am Schulleben Beteiligten für die viele ihr angediehene Hilfe und Unterstützung bedankte, sondern auch die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen mit Wünschen und Tipps für die Zukunft verabschiedete.

Zuvor hatte es viel Lob und Wertschätzung von allen Seiten für die vom Bezirk Oberbayern getragene, staatliche Einrichtung und die Schulabgänger gegeben. Der Tag begann mit einem Gottesdienst in Heilig-Kreuz, bei dem Diakon Harald Walter viele Parallelen aufzeigte zwischen Landwirtschaft und Kirche. Nach einem einleitenden Musikstück des hervorragenden Trios Carolin Pantele (Gesang), Kilian Klöck (Steirische) und Benedikt Esper (Tuba) sowie der Begrüßung durch die Schulleiterin lobte stellvertretender Bezirkstagspräsident Michael Asam die Landsberger Einrichtung und die dort angebotene Ausbildung. Die ATAs (agrartechnische Assistenten) seien neben vielem anderen, wichtig in der Qualitätskontrolle und die Techniker maßgeblich beteiligt an der Erzeugung von hochwertigen Lebensmitteln und Energie.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl mahnte vernünftigen Umgang mit Flächen an. Landwirt zu sein, sei eine Lebensaufgabe, aber man müsse davon leben können. Industriellen Agrarstrukturen in unserer Gegend erteilte sie eine deutliche Absage. „Die Landwirtschaft braucht Sie und Ihre erworbenen Fachkenntnisse“, sagte Wilhelm Brenner, Vorsitzender des Verbands landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen. Wichtig sei eine nach außen transportierte, positive Darstellung der Landwirtschaft.

Der stellvertretende Schulleiter führt ein Interview mit Absolventen

Beim vom stellvertretenden Schulleiter Markus Strobl mit Absolventen geführten Interview erfuhren die Gäste der Feier durchaus unterschiedliche Herangehensweisen an das ABZ. So erzählte die an Biologie und Chemie interessierte Annika Rietzler, dass sie Martin Wiedemann bei einer Messe mit Petrischalen gesehen habe und sich erstmal zu einer Ausbildung entschloss. Jetzt, zum Ende hin, war es, als schlösse sich ein Kreis. „Es war super hier.“ Anna Maria Astner, die den elterlichen Betrieb bereits übernommen hat, besuchte die Technikerschule. Sie habe sich vorher alles angeschaut und dann dafür entschieden. Was sie nicht bereute. Techniker Kilian Klöck genoss die Klassengemeinschaft. Fertig ist er aber noch nicht. Er müsse schon noch weitermachen, meinte er, sich fortbilden, andere Leute kennenlernen.

Berufe wie Agrartechniker oder ATA seien für die Gesellschaft unersetzlich, erklärte Dr. Claudia Hafner, Bildungsreferentin am Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Menschliches Denken sei wichtiger als je zuvor, so Hafner, den KI und Chat’GPT seien nur so gut, wie die kompetenten Köpfe, die hinter den Eingaben stehen.

Das Foto zeigt Meisterpreisträger und Gratulanten (von links) Dr. Claudia Hafner (Staatsministerium), Noreen Hörger, Johannes Ortlieb, Alexander Lex, Leonhard Rieder, Leonhard Lieb, Michael Asam (stellvertretende Bezirkstagspräsident) und Christa Hörrmann (Schulleitung ABZ).

Nach der Zeugnisübergabe an 26 neue Technikerinnen und Techniker, 21 agrartechnische Assistentinnen und Assistenten, Verleihung der Meisterpreise sowie Ehrung der Prüfungsbesten wurde es unterhaltsam. Technikerin Noreen Hörger und die beiden ATAs Karolin Unger (Fachrichtung Pflanzen- und Umwelttechnologie) und Tamara Merkl (Biotechnologie) schilderten humorvoll ihre Eindrücke von der Ausbildungszeit am ABZ. Für Hörger beeindruckend waren zu Beginn die vielen Dialekte in der Klasse. Und kennenlernen mit Spielen? Das sei für etliche zunächst sehr befremdlich gewesen.

Eine Maispflanze namens Jason ist sogar im Ferienlager dabei

Die Technikerin berichtete von Festen und Praktika, von Exkursionen und von „zwölf Millionen Nervenzusammenbrüchen“ vor den Prüfungen. Die beiden ATAs wiederum hatten bald einen weiteren Klassenkameraden: Es war „Jason“, eine Zwillingsmaispflanze, die sie vor den gentechnischen Versuchen ihres Lehrers retten mussten. Jason wurde gepflegt, ging ins Ferienlager – und letztendlich doch ein. Vermutlich waren die vielen zeitraubenden Exkursionen zu Microcoat und LfL, zu Epilogic und der Kläranlage Weil schuld an Jasons Ableben wegen Pflegevernachlässigung.

Die besten Abschlüsse am ABZ: Karolin Unger, Moritz Becker (beide ATA, beide 1,0), Hannelore Bloos-Walzer (ATA, 1,17). Leonhard Rieder (TS, 1,22), Alexander Lex (TS, 1,33), Marcel Fudali (ATA, 1,34) und Johannes Ortlieb (1,55). Meisterpreise wurden verliehen an Noreen Hörger, Alexander Lex, Leonhard Lieb, Johannes Ortlieb und Leonhard Rieder.