Schulstart: So wird die Busfahrt nicht zum Stresstest

Der erste Schultag ist natürlich in erster Linie für Erstklässler und Eltern spannend, doch auch für alle anderen Schüler sowie deren Lehrkräfte ist der Tag nach dem Ende der Sommerferien ein besonderer. Einen Neustart bedeutet er jedoch auch für die Busfahrerinnen und Busfahrer, die im Landkreis Landsberg rund 3850 Mädchen und Buben befördern. Und dieser Start läuft schon beinahe traditionell nicht immer rund. Gerade die „Neulinge“ unter den Schülern und Eltern bemängeln anfangs immer wieder, dass Busse zu früh oder zu spät kämen und in ihren Augen zu voll seien.

Philip Schnappinger vom gleichnamigen Busunternehmen in Utting kennt diese Vorwürfe. Nach den ersten ein bis zwei Wochen lege sich dies aber meistens wieder. Sein Unternehmen betreut im Landkreis sieben Linien mit Schulbussen, zudem etliche Grundschul-Busse, die im Auftrag der Gemeinden unterwegs sind. Seine Fahrer seien zu Beginn des Schuljahrs angewiesen, ein Auge auf die Neulinge zu haben, doch es sei auch wichtig, dass alle anderen Mitfahrenden respektvoll miteinander umgehen.

Das Thema Schülerbeförderung mit Bus und Bahn beschäftigt Familien und Schulen immer wieder. Seit einigen Jahren informiert das Landratsamt deswegen an den Schulen mit einem Merkblatt und viele Elternbeiräte in einem Brief an die Eltern aller künftigen Fünftklässler. Im Merkblatt des Landratsamts über die Schülerbeförderung im öffentlichen Linienverkehr wird auch auf die häufigsten Kritikpunkte eingegangen. Stehplätze seien vorgesehen und zulässig. Es müssen allerdings geeignete Haltevorrichtungen in ausreichender Zahl vorhanden und für Kinder jeden Alters erreichbar sein. Zudem bestehe generell keine Anschnallpflicht.

Bei Missständen sollen die Busunternehmen zeitnah informiert werden

Nicht zulässig ist laut Merkblatt des Landratsamts, dass Schüler auf den Trittstufen des Ein- und Ausstiege oder neben dem Fahrer stehen. Dies könne meist dadurch verhindert werden, wenn die Plätze im Bus optimal ausgenutzt werden und nicht frei bleiben. Philip Schnappinger hat die Erfahrung gemacht, dass die Kinder und Jugendlichen spätestens nach den ersten Wochen ihren Buspartner oder ihre Buspartnerin gefunden haben, und damit auch ihren Platz im Bus.

Dennoch, gibt es Beschwerden über zu volle Busse oder sonstige Missstände, sollen sich Eltern zur Klärung zunächst möglichst umgehend an das Busunternehmen wenden. Denn je länger eine Busfahrt zurückliegt, umso schwieriger lasse sich der Vorfall aufklären. Am Dominikus-Zimmermann-Gymnasium in Landsberg hat der Elternbeirat gemeinsam mit dem Landratsamt ein Beschwerdeformular entwickelt, das Eltern nutzen sollen. Dass die Schüler ebenfalls ihren Beitrag für einen sicheren Schulweg leisten sollen, ist auch zu lesen. Etwa beim Einstieg in den Bus (ohne Drängeln) oder dass Plätze nicht freigehalten werden sollen.

Die Schülerbeförderung ist eine Pflichtaufgabe des Landkreises. Die Mehrzahl der Buslinien im Landkreis dient diesem Zweck. Im Landkreis Landsberg gibt es laut Landratsamt aktuell 25 Linien. Aus Kapazitäts- und Kostengründen sei es nicht möglich, jedem Schüler einen Sitzplatz zu garantieren. Für jeden zusätzlichen Bus auf einer Linie wären jährlich hohe fünfstellige Beträge zu zahlen, für Busse, die nur am Morgen und am Mittag für relativ kurze Zeit benötigt werden. Hinzu komme, dass sich die Busunternehmen schwertun, ausreichend Fahrer zu finden.

Der Landkreis Landsberg denkt über ein Kommunalunternehmen nach

Landrat Thomas Eichinger hatte bereits im Oktober 2022 von einem Fachkräftemangel auf breiter Front gesprochen. Sollte das Angebot dauerhaft zurückgefahren werden müssen, habe der Schulbusverkehr allerdings Priorität. Damit dieser künftig gesichert werden kann, wird im Landratsamt auch die Idee eines Kommunalunternehmens verfolgt. Der Landkreis könnte in den Gedankenspielen als möglicher Betreiber einer oder mehrerer Buslinien auftreten, allerdings nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zum bisherigen Angebot.

Laut Landrat Eichinger haben andere Landkreise bereits eigene Busunternehmen. Sie würden damit auf ein „Marktversagen“ reagieren. Eine Ausdünnung der Buslinien sei zum Beispiel im gesamten MVV-Gebiet zu beobachten. Im Oktober 2022 hatten Busunternehmer aus dem Landkreis bei einem Pressegespräch auf die Probleme aufmerksam gemacht: Es fehlen Busfahrer, die verbliebenen Kollegen schieben Extraschichten, wenn sie wegen Krankheit oder aus anderen Gründen ausfallen, droht der Kollaps. „Das System ist auf Kante genäht“, hatten Wilfried Venerius von Waibel Bus in Landsberg und Philip Schnappinger damals berichtet.

Aktuell hat sich die Situation rund um die Busfahrer laut Schnappinger etwas entspannt. Von einer deutlichen Besserung möchte er aber nicht reden. So würden derzeit auch wieder Busfahrer für den Schienenersatzverkehr zwischen Schondorf, Utting und Dießen benötigt. Mit Beginn des Schuljahres erwartet er dort auch Engpässe und bittet Schüler, auch die Schienenersatzbusse zu nutzen.