Nach Überfall auf Rentner in Schwabbruck: Tatverdächtiger in U-Haft

Ein 85-Jähriger aus Schwabbruck wird von einem Einbrecher in seinem Wohnhaus gefesselt und ausgeraubt. Nun nimmt die Polizei einen Tatverdächtigen fest.

Am Dienstag haben Zivilfahnder des Polizeipräsidiums München einen 25-Jährigen in der Landeshauptstadt festgenommen. Der Mann war mit Haftbefehl gesucht worden, weil er dringend tatverdächtig ist, einen Senior in dessen Wohnhaus in Schwabbruck (Landkreis Weilheim-Schongau) überfallen zu haben. Ein möglicher Zusammenhang mit einer ähnlich gelagerten Tat Ende November 2021 in Altenstadt wird von den Ermittlern derzeit noch geprüft. Der 25-jährige Tatverdächtige kam laut Polizei in Untersuchungshaft.

Ein Unbekannter hatte am Morgen des 27. Dezember 2021 einen Einbruch in ein Wohnhaus in Schwabbruck verübt, den 85-jährigen Bewohner gefesselt und Bargeld sowie Schmuck geraubt. Das Opfer war leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die eingeleitete Fahndung der Polizei im Umfeld des Tatortes verlief damals leider erfolglos.

Der Tatverdächtige wird in München festgenommen

In dem Fall übernahm das für Raubdelikte zuständige Fachkommissariat K2 der Kriminalpolizei Weilheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen. Die aufwändigen Untersuchungen, insbesondere Ergebnisse aus kriminaltechnischen Untersuchungen nach dem Überfall, ergaben einen dringenden Tatverdacht gegen einen 25-jährigen sierraleonischen Staatsangehörigen, dessen Aufenthalt jedoch unbekannt war. Von der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II wurde am 4. Februar ein Haftbefehl gegen den Mann erwirkt.

Am Dienstag, 8. Februar, gelang es Zivilbeamten der Münchner Polizei nach enger Zusammenarbeit mit den Kollegen der Kripo Weilheim den Gesuchten in der Landeshauptstadt zu lokalisieren und zu verhaften. Der 25-Jährige wurde am Mittwoch, 9. Februar, dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt, welcher den Vollzug der Haft anordnete. Der Tatverdächtige wurde anschließend unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Möglicher Zusammenhang mit einem ähnlich gelagerten Fall in Altenstadt wird geprüft

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an. Dabei wird nach Angaben der Polizei auch ein möglicher Zusammenhang mit einem ähnlich gelagerten Fall geprüft, der sich Ende November 2021 in Altenstadt zutrug. (lt)

