Schwabbruck: Rentner wird zu Hause überfallen und gefesselt

Ein Unbekannter dringt in ein Wohnhaus in Schwabbruck ein. Er fesselt den 85-Jährigen Bewohner und raubt ihn aus.

Ein bislang Unbekannter ist am frühen Montagmorgen in ein Wohnhaus in Schwabbruck im Kreis Weilheim-Schongau eingedrungen, hat den 85 Jahre alten Bewohner gefesselt (85) und Bargeld und Schmuck geraubt. Das Opfer kam leicht verletzt zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Stand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Weilheim war der männliche Täter zwischen 3.30 und 4 Uhr in das Wohnhaus gelangt, indem er ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelte. Drinnen gelangte der vermummte Täter in das Schlafzimmer des alleine lebenden 85-Jährigen, fesselte diesen und durchwühlte anschließend die Räume auf der Suche nach Wertsachen. Mit seiner Beute, einem dreistelligen Bargeldbetrag und Schmuckstücken.

Nachbarn hören Opfer um Hilfe schreien

Das gefesselte Opfer rief um Hilfe, was Nachbarn schließlich hörten. Diese verständigten auch die Polizei. Die polizeilichen Ermittlungen wurden vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernommen. Die Kriminalpolizei bittet im Zusammenhang mit dem Raubdelikt um Hinweise unter Telefon 0881/6400 oder an jede andere Polizeidienststelle.

