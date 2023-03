Autofahrer muss nach Unfall bei Weil aus Fahrzeug geschnitten werden

Bei Schwabhausen kommt ein Autofahrer von der Straße ab und kollidiert mit einem Baum. Ein Rettungshubschrauber fliegt ihn in eine Klinik.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochmorgen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus dem nördlichen Landkreis Landsberg die Kreisstraße LL 7 von Schwabhausen in Richtung Eresing.

Aus ungeklärter Ursache kam er in einem Waldstück nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte nach etwa 100 Metern mit einem Baum. Der Mann wurde infolge des Unfalls eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Schwabhausen aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Im Anschluss wurde er nach Polizeiangaben mit Verletzungen im Rückenbereich durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro. (AZ)

