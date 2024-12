Seniorenweihnachtsfeier in Schwabhausen

Auch in diesem Jahr war die Seniorenweihnachtsfeier am Freitag, den 13. Dezember 2024, im Bürgersaal der Linde in Schwabhausen wieder sehr gut besucht. In Anwesenheit von unter anderem Bürgermeister Christian Bolz, 2. Bürgermeister Franz Schäufler und Altbürgermeister Sepp Schmelcher sowie Pater Tassilo und Bruder Michael vom Kloster Sankt Ottilien, konnten die Anwesenden einen stimmungsvollen und auf Weihnachten einstimmenden Nachmittag genießen.

Das Organisationsteam um Heidi Schadl hatte, finanziell unterstützt von der Gemeinde, neben kulinarischen Köstlichkeiten (Kaffee und selbstgebackene Kuchen, verschiedene Getränke sowie Leberkäse und Käsesemmeln) auch allerhand kulturelle Schätze zu bieten. So gaben Kinder vom Kindergarten Sonnenschein erfrischende Lieder zum Besten. Die Jüngsten der Theatergruppe der DJK Schwabhausen erfreuten mit dem Stück „Die Gmoa-Weihnacht“ das Publikum; Nina Schwaller am Piano verkürzte dabei unterhaltsam die Umbauzeit in der Pause und der Schwabhauser Dreigesang sorgte mit schönen Weisen für weihnachtliche Stimmung. Natürlich durften auch eine Weihnachtsgeschichte und gemeinsam gesungene Weihnachtslieder nicht fehlen und so fand ein rundum gelungener Nachmittag, an dem jede und jeder auch noch einen wohlschmeckenden Lebkuchen als Geschenk mit nach Hause nehmen durfte, ein stimmungsvolles Ende.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.