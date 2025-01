Sternsinger Schwabhausen

Beim Gottesdienst war es noch frostig und die Straßen gefroren, warum sich unsere 25 Sternsinger dick eingepackt auf den Weg machten. Doch es dauerte nicht lange und der Himmel tat sich auf und strahlte in vollen Zügen, was es für unsere 6 Gruppen ein noch schöneres werden ließ, von Haus zu Haus den Segen zu bringen. Viele warteten schon auf die drei Waisen aus dem fernen Land und freuten sich auf die so schön vorgetragenen Sprüche. Im Anschluss durften sich die fleißigen Sternsinger und Betreuer, bei einem Leberkäs mit Salaten im Pfarrhof stärken. Wir sind dankbar, in der Lage zu sein eine solch schöne Tradition mit unseren tollen Ministranten so pflegen zu können.

