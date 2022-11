Schwabhausen

vor 19 Min.

Warum sich der Soldaten- und Kameradschaftsverein auflöst

Plus Immer mehr Vereine suchen vergeblich nach einem Vorsitzenden. In Schwabhausen löst sich nun der Soldaten- und Kameradschaftsverein auf.

Von Walter Herzog Artikel anhören Shape

Der Soldaten- und Kameradschaftsverein in Schwabhausen hat sich im Frühjahr dieses Jahres aufgelöst. Das bestätigen der zuletzt amtierende erste Vorsitzende Wolfgang Gruber und dessen Vorstandskameraden Otto Walcher, zweiter Vorsitzender und Kanonier sowie Kassenwart Werner Pfab im Gespräch mit unserer Redaktion. So wird der Soldaten- und Veteranenverein, wie er sich bis Ende der 1990er-Jahre nannte, sein 150-jähriges Bestehen im kommenden Jahr nicht mehr feiern. "1873 ist unser Verein als einer der ersten in der Region gegründet worden", sagt Gruber, "und es tut in der Seele weh, diesen Schritt nun vollziehen zu müssen".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen