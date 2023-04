Schwabhausen/Weil

12:03 Uhr

Glasfaserausbau in Weiler Ortsteilen: "Später wird es teuer"

Plus In vier Ortsteilen von Weil wird über den möglichen Glasfaserausbau informiert. Wer sich jetzt für einen Anschluss entscheidet, spart Geld.

Von Lisa Gilz

Rund 100 Frauen und Männer aus Schwabhausen sind an dem Abend zur Bürgerversammlung gekommen. Während sich vor der Getränkeausgabe eine Schlange bildet, versuchen andere noch einen Platz zu finden. Der Weiler Bürgermeister Christian Bolz ist froh, dass es so voll ist. Das größte Thema auf der Tagesordnung sei der Glasfaserausbau und die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger zu dem Thema ist ausschlaggebend.

Glasfaserausbau in Weil soll über Anbieter der LEW laufen

Das Thema Glasfaser ist in der Gemeinde Weil kein Neues. Nicht nur in der Bürgerversammlung Schwabhausen wird der Ausbau diskutiert. Auch in den Ortsteilen Weil, Geretshausen und Petzenhausen stand es bei den Versammlungen Ende März auf der Tagesordnung. Der zukünftige Anbieter für schnelleres Internet soll dabei der IT-Dienstleister der LEW sein: TelNet. Die Voraussetzung für den Glasfaserausbau ist eine Zusage von mindestens 35 Prozent der Anwohnerinnen und Anwohner. Um grundlegende Dinge des Projekts vorzustellen, ruft Bolz Anke Zitzelsberg nach vorn, die als Vertreterin der TelNet anwesend ist.

