Die Sorgen und Sehnsüchte der Männer im Lager Lechfeld

4. August 1911: Karl Weihann schreibt eine Ansichtskarte vom Truppenübungsplatz Lager Lechfeld an ein befreundetes Ehepaar in Linz: Parole 9 Tage und das Bier hier ist ausgezeichnet. Mehr aus der Lechfelder Geschichte kann man am kommenden Sonntag erfahren, wenn die Militärgeschichtliche Sammlung von 11 bis 17 Uhr geöffnet hat.

Foto: Werner Bischler