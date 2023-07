Ein Schwerverletzter bei Zusammenprall zweier Motorradfahrer

Zwei Motorradfahrer verfahren sich bei Schwabniederhofen. Beim Wenden kommt es zum Unfall.

Ein Schwerverletzter und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, an dem zwei Motorradfahrer beteiligt waren. Der Zusammenstoß ereignete sich am Sonntagvormittag in Schwabniederhofen im Landkreis Weilheim-Schongau.

Wie die Polizei meldet, fuhren zwei Motorradfahrer aus dem Landkreis Starnberg (57 Jahre und 64 Jahre alt) auf einem geteerten Feldweg. Als der 57-Jährige bemerkte, dass sie sich offensichtlich verfahren hatten, setzte er zum Wenden an. Der nachfolgende 64-Jährige bemerkte dies offensichtlich zu spät, leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern.

Mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen

Der 64-Jährige prallte mit seinem Fahrzeug frontal in das Motorrad des 57-Jährigen, der dabei schwere Verletzungen erlitt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Der andere Fahrer wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Schongau gebracht. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden an den beiden Motorrädern auf etwa 19.000 Euro. (AZ)

