Mann fällt beim Faschingsumzug in Schwabsoien von einem Wagen

Während die Landsberger Polizei auf dem Faschingsumzug in Untermühlhausen offenbar einen entspannten Einsatz hatte - am Sonntagmorgen wurden auf Nachfrage keine Zwischenfälle mitgeteilt -, gab es für die Ordnungshüter auf dem Schwabsoiener Fasching etwas mehr zu tun, wie die Schongauer Inspektion meldete.

Zunächst kam es während des Umzugs in Schwabsoien zu einem Unfall. Ein 25-jährigen Mann aus Lechbruck stolperte auf einem der Faschingswagen - vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung - und fiel dann vom Wagen auf die Straße. Er schlug mit drem Kopf auf dem Asphalt auf. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Feiernde geraten beim Schwabsoiener Fasching mit der Security in Streit

Später hatte sich dann ein 26-jähriger Mann aus Steingaden aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr im Griff. Er wurde bereits um 18.30 Uhr mit weit über zwei Promille ausfallend und geriet so mit der Security der Veranstalter in Streit. Er musste durch die Polizei in Gewahrsam genommen und in der Zelle „ausgenüchtert“ werden. Gegen 19 Uhr geriet auch eine 42-jährige Frau aus Peißenberg mit einem Angestellten der Securityfirma im Festzelt in Streit. Sie kam dem daraufhin erteilten Hausverbot zunächst nicht nach. Als sich der Security-Mitarbeiter umdrehte, warf ihm die Peißenbergerin einen vollen Getränkebecher an den Hinterkopf. Die Peißenbergerin erwarte ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung.

Polizei sucht nach einem maskierten „Scheich“

Ein 26-jähriger Peitinger wurde gegen Mitternacht vor dem Festzelt durch Faustschläge verletzt. Aus seiner Sicht bekam er, unvermittelt und ohne Vorgeschichte, plötzlich mehrere Faustschläge ins Gesicht. Der Täter lief anschließend weg. Der Peitinger musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Kaufbeuren verbracht werden. Es besteht der Verdacht auf eine Jochbeinfraktur. Zeugen beschreiben den Täter als maskierten „Scheich“ mit weißem Gewand und orangefarbenem Turban. (AZ)