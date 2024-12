Spende an das Kinderhospiz St. Nikolaus

Die Eirenschmalz Unternehmensgruppe unterstützt auch in diesem Jahr wieder anstelle von Kundengeschenken hilfsbedürftige Kinder. Die Spende in Höhe von 1.500 EUR des familiengeführten Unternehmens mit Hauptsitz in Schwabsoien und Tochterfirma in Augsburg an das Kinderhospiz St. Nikolaus, überbrachten Alexandra Eirenschmalz und Petra Borst. Außerdem hatten sie für die betroffenen Kinder und ihre Geschwister noch eine große Menge an Geschenken mit im Gepäck.

Das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach ist eine Anlauf- und Erholungsstätte für Familien mit unheilbar und Lebens-begrenzt erkrankten Kindern. Hier wird die gesamte Familie im Leben, im Sterben und über den Tod hinaus begleitet. Nach Weihnachten kommt noch der zweite Teil der Spende: Mehr Informationen über die „Christbaumaktion“ sind unter www.eirenschmalz.de zu finden. Wir sind uns sicher, dass die Spende im Sinne der Kinder und deren Familien verwendet wird und wünschen allen Betroffenen und Beteiligten weiterhin viel Kraft, Mut und Spaß im neuen Jahr 2025.

