Unfall in Kreisverkehr: Betrunkener Autofahrer richtet hohen Schaden an

Bei einem Unfall im großen Kreisverkehr im Landsberger Westen in der Nacht auf Samstag hat sich der alkoholisierte Verursacher verletzt. Zudem entstand hoher Sachschaden, wie die Polizei mitteilt.

Laut Polizeibericht war der 38-jährige Mann aus dem Landkreis Ostallgäu gegen 2 Uhr mit seinem Wagen auf der B17 in südlicher Fahrtrichtung unterwegs. Am Ende des zweispurig ausgebauten Bereichs der B17 wollte er in den Kreisverkehr einfahren. Dabei fuhr der Mann vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit, verfehlte die Kurve, überfuhr beide Fahrspuren des Kreisverkehrs und geradeaus auf den Kreisverkehr. Der Pkw stach zunächst in den Graben ein, überschlug sich anschließend und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen.

Der laut Polizei mittelschwer verletzte Fahrer konnte durch hinzukommende Zeugen aus dem Fahrzeug befreit werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 38-Jährige vermutlich vor Fahrtantritt Alkohol und berauschende Mittel konsumiert hatte. Daher muss der Fahrer mit einem Strafverfahren aufgrund des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Am Fahrzeug sowie an Verkehrseinrichtungen entstand ein Gesamtschaden von knapp 51.000 Euro, teilt die Polizei mit. (AZ)