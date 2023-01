Lastwagen kommt bei Schwifting von der Straße ab

Der Fahrer eines Holztransporters ist bei Schwifting zu schnell unterwegs. In einer Kurve gerät das Gefährt ins Schlingern.

Am frühen Dienstagmorgen hat sich bei Schwifting ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Lastwagen ereignet. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Wie die Polizei meldet, fuhr ein 28-jähriger Landsberger gegen 4.15 Uhr auf der Staatstraße 2346 mit seinem leeren Holztransport-Lastwagen von Finning in Richtung Schwifting. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit der aktuell vorherrschenden Fahrbahnglätte kam das Gespann in einer leichten Rechtskurve ins Schlingern und der Anhänger schließlich nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Baum und wurde erheblich beschädigt. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug im weiteren Verlauf auf der Fahrbahn zum Anhalten bringen. (AZ)

