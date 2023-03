Neuer Spielplatz in Schwifting soll 2023 gebaut werden

Mit der Begegnungsfläche im Schwiftinger Neubaugebiet bekommt die Gemeinde einen großen Spielplatz, der nicht nur für Kinder aus Schwifting interessant sein könnte.

Auf 6000 Quadratmetern soll in Schwifting ein Platz der Begegnung entstehen. Das dazugehörende Baugebiet West 1 liegt in Richtung Landsberg und der neueste Beschluss des Schwiftinger Gemeinderats könnte auch junge Landsbergerinnen und Landsberger freuen. Auf der Fläche soll ein großer Spielplatz entstehen, und das noch 2023.

Neuer Spielplatz soll Spaß für Kinder bis 14 Jahre bieten

Bürgermeisterin Heike Schappele ist zufrieden. In der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag einigten sich die Ratsmitglieder auf ein Unternehmen, das den Spielplatz für den Platz der Begegnungen realisieren soll. Insgesamt wurden drei Firmen angeschrieben, um entsprechende Pläne vorzulegen. "Der Auftrag ging an Spielplatzgeräte Maier, die schon bei München große Spielplätze gebaut haben." Die Gemeinde ist verpflichtet wegen der hohen Anzahl an Bauplätzen entsprechenden Freizeitraum zu schaffen.

In das Projekt steckt die Gemeinde dafür knapp 119.000 Euro. Dabei soll für jede Altersklasse etwas geboten werden. "Es wird einen Bereich geben, der ausschließlich für Kinder im Krabbel-Alter ist", erklärt die Bürgermeisterin. Weitere Spielgeräte und Klettergerüste sollen für Kinder zwischen zwei und acht Jahren Platz auf dem Gelände bekommen. "Und ein großes Klettergerüst ist für Kinder zwischen zehn und 14 Jahren angedacht." Die Ideen für den Spielplatz seien in enger Absprache mit dem Kindergarten entstanden, so Schappele. Im Frühjahr sollen die Arbeiten beginnen.

Begegnungsfläche auch für Radfahrer und Fußgänger gedacht

Auf der Grünfläche, die nicht als Spielplatz genutzt wird, sollen Bänke aufgestellt werden, von denen aus Eltern zum Beispiel ihre Kinder im Blick behalten können. Es soll aber auch ein Ort für Radfahrerinnen und Spaziergänger sein, um sich zu treffen, auszuruhen und die Aussicht zu genießen. Das ist zumindest der Traum der Bürgermeisterin. "Was ich mir immer vorstelle, ist so ein Alpenpanorama wie beim Bergwandern." Bei gutem Wetter habe man eine gute Sicht auf das Gebirge, und mit dem Panorama könnten Interessierte überprüfen, wo welcher Berg ist und wie weit er von Schwifting entfernt liegt.