Wegen Glätte: Auto überschlägt sich bei Schwifting

Zwischen Schwifting und Finning überschlägt sich am späten Montagabend ein Pkw. Die beiden Insassen bleiben unverletzt.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am späten Montagabend gekommen. Wie die Polizei mitteilt, waren eine 19-jährige Autofahrerin und ihr gleichaltriger Beifahrer gegen 23.15 Uhr von Schwifting in Richtung Finning unterwegs. In einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug vermutlich aufgrund von Glätte für die Fahrerin außer Kontrolle.

Der Pkw überschlug sich laut Polizeiangaben, kam aber in einem Graben auf den Rädern zum Stehen. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Ein Abschleppdienst barg das Auto. (AZ)

Lesen Sie dazu auch