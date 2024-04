Großartiger Erfolg für junge Schwimmerin des SC Lechfeld

Julia Helen Winterstein vom SC Lechfeld schwimmt bei der süddeutschen Meisterschaft auf das Siegertreppchen. Bald steht der nächste Höhepunkt an.

Bei der süddeutschen Meisterschaft im Schwimm-Mehrkampf in Stuttgart war Julia Helen Winterstein die einzige Starterin für den SC Lechfeld, doch die 11-Jährige schaffte e promot aufs Siegertreppchen. Und sie kann sich schon auf den nächsten Höhepunkt freuen. Für die junge Sportlerin war es der erste große Auftritt nach einem harten Oster-Trainingslager. Julia ging über 400m Kraul, 50m Meter Rücken Beine, 100m Meter Rücken, je 25m Meter Delfin Beine in Bauch- und Rückenlage, 200m Meter Rücken und zuletzt noch über 200 Meter Lagen an den Start.

Die Konkurrenz bei der süddeutschen Meisterschaft ist enorm

Von Anfang an war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem sich keine der zahlreichen Teilnehmerinnen absetzen konnte. Die junge Sportlerin steigerte sich enorm und belegte nach Tag eins den sehr guten vierten Platz. Am zweiten Wettkampftag steigerte sie sich erneut und machte einen Rang gut. Allerdings lagen alle Schwimmerinnen extrem eng beisammen. Am letzten Tag rutschte Julia Helen Winterstein kurzzeitig auf Rang vier ab, doch die 11-Jährige zeigte Kämpferherz.

Auf der abschließenden 200m Lagenstrecke übertaf sie sich selbst, erzielte nicht nur persönliche Bestzeit, sondern auch die fünftschnellste Zeit ihres Jahrgangs. Damit belegte sie nicht nur bei der Süddeutschen Platz drei, die junge Schwimmern hat sich auch für die deutschen Mehrkampfmeisterschaften im Juni in Braunschweig qualifiziert. (AZ)

