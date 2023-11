Das Kalb aus dem Lech gerettet: Feuerwehr zieht Bilanz

41 Aktive Feuerwehrler waren dieses Jahr in und um Seestall 13 Mal im Einsatz. Die Anzahl sei über das letzte Jahrzehnt damit stark gestiegen.

Sicherlich nur träumen können größere Orte vom Zusammenhalt im Fuchstaler Gemeindeteil Seestall mit seinen knapp 600 Einwohnerinnen und Einwohnern. Denn etwa ein Viertel von ihnen gehört dem Feuerwehrverein an und 39 Männer und zwei Frauen leisten bei den Floriansjüngern aktiven Dienst. Für diese gab es im vergangenen Jahr mit 13 Einsätzen relativ viel zu tun, vor allem handelte es sich um technische Hilfeleistungen.

Einsätze der Feuerwehr Seestall haben sich verdoppelt

Wie Kommandant Dominik Wiedemann bei der Hauptversammlung weiter berichtete – wegen der Bauarbeiten an der Gemeinschaftshalle hatte man sie in das Gerätehaus verlegen müssen – stehe auch der Nachwuchs im Dorf in den Startlöchern und wie schon in der Vergangenheit geschehen könne die Feuerwehr wieder eine Jugendgruppe einrichten. Deutlich spürbar sei die Zunahme der Einsätze gewesen, denn zu seinen Amtsantritt vor 13 Jahren habe er sie an seiner Hand abzählen können.

Acht Mal seien er und seine Kolleginnen und Kollegen heuer alleine zu Unfällen auf die nahe B17 ausgerückt. Sies betraf teilweise auch den Abschnitt der Wehr aus Unterdießen, den diese wegen einer Straßenbaumaßnahme für vier Monate nicht hatte übernehmen können. Besonders spektakulär verlief im vergangenen Juni ein Unfall, bei dem ein Transporter eine 18-Tonnen-Straßenwalze verloren hatte. Im eigenen Ort wurde man in zwei Notfällen gerufen um Haustüren zu öffnen. Der einzige Löscheinsatz führte die Seestaller im Juli zu einem Wohnhausbrand nach Leeder. Nicht alltäglich gestaltete sich der jüngste Einsatz im Oktober. Denn da mussten sie, so Wiedemann, einem in den Lech gestürzten Kalb helfen, das sich auf Grund des steilen Ufers nicht selbst hatte retten können.

Langjährige Mitglieder wurden geehrt

Für die finanzielle Unterstützung bei der Beschaffung der Ausrüstung bedankte sich der Kommandant bei der Gemeinde, deren dritter Bürgermeister Dr. Walter Reitler in seinem Grußwort auf die Baumaßnahme in der Dorfmitte einging. Das Vereinsleben sprach der Vorsitzende Christian Wiedemann in seinem Rückblick an. Heraus ragten ein gemeinsamer Ausflug mit den Veteranen und Zusammenkünfte bei Kesselfleisch und Steckerlfisch. Nachdem bei den Wahlen im Vorjahr ein Generationswechsel stattgefunden hatte, wurden drei verdiente Vereinsangehörige zu Ehrenmitgliedern ernannt. Erwin Schlee war unter anderem 24 Jahre Vorsitzender, Stephan Kasper genauso lange Vereinskassier und Klaus Sailer sogar 30 Jahre zweiter Vorsitzender. Die Ehrungen für Peter Rambach und Franz Schmalholz für ihren 40-jährigen aktiven Dienst hatten zuvor schon auf Landkreisebene stattgefunden.

Lesen Sie dazu auch