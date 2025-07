Die längste Burg der Welt war eines der Ziele

Gut 550 Kilometer legten die zwölf Radlerinnen und Radler vom Seestaller Herbst 60plus heuer auf ihrer Mehrtagestour zurück. Ziele waren dieses Mal sehenswerte Städte an der Salzach und am Inn in Südostbayern, darunter auch Burghausen mit der längsten Burg der Welt. An den Ausgangsort Seestall kehrten alle nach zehn Tagen pannen- und unfallfrei zurück.

Icon Vergrößern Eine eindrucksvolle Schleife macht die Salzach in Laufen. Foto: Berta Schappele Icon Schließen Schließen Eine eindrucksvolle Schleife macht die Salzach in Laufen. Foto: Berta Schappele

Mit großer Hitze hatte man nur am ersten Tag, ausgerechnet auf der längsten Etappe, zu kämpfen, die über Weilheim, Penzberg und Bad Tölz nach Sachsenkam führte. Hier gab es dann nach über 90 Kilometern ein erfrischendes Bad im Kirchsee. Weitere Stationen an den nächsten Tagen waren Rohrdorf und Traunstein. Man badete im Waginger See und in Oberndorf bei Salzburg besuchte man im Rahmen einer Stadtführung die „Stille Nacht-Kapelle“. Von Burghausen aus unternahm man Abstecher zur Wallfahrtskirche Marienberg und zum ehemaligen Zisterzienserkloster Raithenhaslach, durch das man eine exklusive Führung erhielt. Eindrucksvolle Marktplätze im Inn-Salzach-Stil, der durch italienische Baumeister beeinflusst worden war, erlebte man ebenso in Mühldorf und Wasserburg. Ein besonderes Erlebnis auf der Passage südlich von München war die Fahrt auf der Landebahn des ehemaligen Flughafens Neubiberg, auf der die Gruppe ausnahmsweise einmal komplett nebeneinander fahren durfte. Insgesamt traf man auf ein gut ausgebautes Radwegenetz und überwiegend zuvorkommende Autofahrerinnen und Autofahrer, die das Queren der Straßen ermöglichten, nur einzelne beharrten stur auf ihr Vorfahrtsrecht.

Ihren Dank für den gelungenen und weitgehend regenfreien Verlauf brachten die Seestaller am letzten Tag ihrer Tour in der Klosterkirche von Andechs zum Ausdruck. Dies war die vierte große Fahrt, die man unter Leitung und mit der perfekten Organisation der Vereinsvorsitzenden Franziska Welz unternommen hatte; zuvor war man von Seestall aus zum Gardasee und in das Altmühltal gefahren, im Vorjahr von Salzburg über die Alpe Adria nach Grado.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!