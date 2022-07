Seestall: Brand in Einfamilienhaus geht halbwegs glimpflich aus

Die Feuerwehr kann bei einem Brand in Seestall Schlimmeres verhindern. Dort gerät ein Dachstuhl in Brand.

Glück im Unglück hatten die Besitzer eines Einfamilienhauses in Seestall in der Nacht auf Montag (18. Juli). Wie die Polizei mitteilt, geriet der Durchgangsdachstuhl zwischen Garage und Wohnhaus gegen 23.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen auf die beiden angrenzenden Gebäude verhindert werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (AZ)

