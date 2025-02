Seestall feiert Schützenköniginnen

Wie jedes Jahr trafen sich zahlreiche Seestaller Bürgerinnen und Bürger, um an der traditionellen Schützenproklamation teilzunehmen. Dieses Jahr fand die Veranstaltung in den „Flößerstuben“ statt. Der 2. Schützenmeister Robert Maier führte in gewohnt lockerer Weise durch den Abend. Nach Verabschiedung des alten Königs Armin Hilbring und der Jugendkönigin Julia Wiedemann präsentierte er die neuen Königinnen. Mit einem 8,3-Teiler erlangte Brigitte Schneider die Königswürde, gefolgt von Armin Hilbring (24,2-Teiler) und Olaf Erichsen (33,3-Teiler). Bei der Jugend wurde Nika Fast mit einem 38,4-Teiler Schützenkönigin. Wurstkönigin wurde Julia Wiedemann (62,7-Teiler) und Brezenkönig Manuel Lindner (72,0-Teiler).

