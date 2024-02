Zeitschrift zeichnet Dorfladen in Seestall aus

Der Dorfladen von Viktoria Luks und Pascal Prestel siegt in der Kategorie "Kleine Bio-Läden".

Zum 21. Mal haben die Leserinnen und Leser der Zeitschrift Schrot&Korn abgestimmt und Deutschlands beste Bioläden gewählt. Rund 50.000 Stimmen wurden bei der Leserwahl abgegeben und aus über 2500 Bioläden die vier Besten ausgewählt. Bewertet wurde in den Kategorien Frische, Sortimentsvielfalt, Beratung, Preis-Leistung und Atmosphäre. Zusätzlich gab es dieses Mal auch Punkte für die Kategorie „Starkes regionales Angebot“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zu den Gewinnern gehört auch der Dorfladen in Seestall.

Der siegte in der Kategorie "Kleine Bio-Läden". Ende 2021 wurde dieser von Pascal Prestel und seiner Verlobten Viktoria Luks gegründet. Der Laden hat eine Verkaufsfläche von gut 65 Quadratmetern. Gut 1500 Artikel werden angeboten, dabei wird der komplette Tagesbedarf abgedeckt, das war den beiden wichtig. Darüber hinaus finden sich Käsespezialitäten, Wurstwaren und Backwaren aus der Region. Und selbst gemachte Torten von den beiden früheren Konditoren. (AZ)

