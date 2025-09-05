Wenn die „Wilde Gretel“ zu einem Abenteuer für die ganze Familie wird

In mehreren Metern Höhe schweben einzelne Bretter wie die Stufen einer Hängebrücke in der Luft. Jeder Schritt ist mit Bedacht gesetzt, um nicht die Balance zu verlieren und zu fallen. Das Herz rast mit jedem Schritt mehr. Als die schwebenden Bretter schließlich in festen Boden übergehen, endet die nervenaufreibende Tour. Diese Szene hat sich so nicht etwa in einem Abenteuerfilm abgespielt, sondern in Utting.

Ab einer gewissen Höhe wird es spannend. Foto: Thorsten Jordan

Hier befindet sich der Hochseilgarten Ammersee mit dem Piratenschiff „Wilde Gretel“. Dieser wird zusammen mit dem Labyrinth Ex Ornamentis von dem Ehepaar Corinne und Ulrich Ernst betrieben. Mit fünf Ebenen in bis zu 13 Metern Höhe gibt es für Besucher ab zwei Jahren viel zu erleben. Um die Angebote des Hochseilgartens am eigenen Leib zu erleben, machte ich mich zusammen mit meiner Kollegin auf, um selbst einmal in die Höhen zu steigen. Trotz der frühen Uhrzeit ist der Hochseilgarten gut besucht. Besonders Familien sind vor Ort. Eltern sehen zu ihren Kindern hinauf, die selbst in schwindelerregender Höhe die Balance halten, man hilft einander, das Klettergeschirr anzuziehen, Kinder rufen ihren Freunden zu. Der Klettergarten ist mit Aufregung und Spaß gefüllt.

Bevor das Klettern beginnen kann, informieren sich die Besucher über die Sicherheitsvorkehrungen und körperlichen Voraussetzungen, denn die Sicherheit steht an erster Stelle. Der Hochseilgarten selbst entspricht der EU-Norm, obwohl dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Auch sind die zur Seite stehenden Trainer ausgebildet sowie qualifiziert und die Klettergeschirre auf dem neuesten Stand.

Die Praktikanten Bjarne Wolter (links) und Anja Rapp erhalten eine Einweisung für das Klettergeschirr. Foto: Thorsten Jordan

Kletterangebote für Groß und Klein

Die erste Ebene des Klettergartens befindet sich wenige Zentimeter über dem Kiesboden und ist für Kinder ab zwei Jahren gedacht. Hier klettern die Kleinsten über Krokodilkörper, Schmetterlinge und auch an einem Netz. Der Spaß und die Aufregung stehen ihnen ins Gesicht geschrieben. Da das Kletterangebot nicht zu komplex ist, ist dies auch ein perfekter Ort, um ein Gefühl für das Klettern und das Sicherheitsgeschirr zu entwickeln.

Die „Wilde Gretel" im Regen. Wenn mal wenig los ist, sieht das Schiff auch beeindruckend aus. Foto: Thorsten Jordan

Auf der zweiten Ebene herrscht der meiste Betrieb. Hier stehen die Besucher im Prinzip Schlange, um sich der Kletterherausforderung zu stellen. In dieser Höhe stellte sich heraus, ob man für das Klettern gemacht ist oder nicht. Wir waren es nicht. Während die Kinder um uns herum ihren Spaß hatten, bewegten sich meine Kollegin und ich langsam über die wackeligen Stufen und Seile. Trotz der Sicherheitsvorkehrungen und immer im Blickfeld des Personals, konnte ich mein Gehirn nicht davon überzeugen, dass ich auch wirklich sicher war. Jeder Schritt war durchdacht und mit äußerster Vorsicht gesetzt.

Langsam bewegte ich mich über die Köpfe der Kletterer unter mir hinweg. Schließlich kommen wir an einer Plattform, die sich an einem Segelmast befand, an. Nach einer kleinen Pause und der kurzen Erleichterung, festen Boden unter den Füßen zu haben, ging es mit der Kletterpartie weiter. Mit wackelnden Beinen und rasenden Herzen schafften wir es schließlich, den Kletterkurs zu bewältigen. Die Mission war, das Erlebnis im Hochseilgarten perfekt einzufangen. Also machte ich mich sofort auf, einen anderen Kurs zu bewältigen.

Nervenkitzel in luftiger Höhe

Die erste Herausforderung bestand aus Holzdelfinen, die sich mit jedem Schritt mitbewegen. Jede Bewegung musste gut überlegt sein, da sich das gesamte Gewicht verlagerte. Ein falscher Schritt und ich würde buchstäblich in den Seilen hängen. Ich schien allerdings der Einzige zu sein, der diese Gedanken hatte: Vor mir bewältigte ein Vater mit seiner Tochter den gleichen Weg, wobei sie es wie das Leichteste in der Welt aussehen ließen. Die Delfine wurden schließlich von Möwen abgelöst. Die hölzernen Vögel waren aber sogar noch nervenaufreibender: Die Figuren waren wie Stufen angeordnet, befanden sich allerdings zu weit auseinander, um sie wie solche zu nutzen. Man musste von einem Tier auf das nächste springen.

Die Möwen waren aber nicht das Ende der Kletterroute. Dieses nahm die Form eines kleinen Schiffes an, das sich an einem Seil entlangbewegte. Von Mut und Entschlossenheit beflügelt, sprang ich in das kleine Schiff und beendete – halb drinnen, halb draußen – die Kletterroute.

Bjarne Wolter erhält für den höheren Part ein anderes Geschirr und eine Einweisung von Corinne Ernst. Foto: Thorsten Jordan

Doch auch das war nicht das Ende meines Selbstversuchs. Es ging noch eine Ebene höher. Hierzu benötigte ich ein anderes Klettersystem. Ab der dritten Ebene klettern die Besucher in Teams von zwei bis drei Personen, um so aufeinander Acht zu geben und sicherzustellen, dass man zu jeder Zeit gesichert ist. Also schloss ich mich einer Gruppe an und wagte mich ein letztes Mal in die Höhe. Dort bewegte ich mich umso vorsichtiger.

Zuerst mussten wir auf einer einzelnen Leine balancieren. Alle paar Schritte hing als Hilfestellung ein Seil hinab, was mir sehr gelegen kam. Die Gruppe, in der ich unterwegs war, hatte keinerlei Probleme mit der Herausforderung. Auch das nächste Hindernis, ein Netz, über das man quer durchklettern musste, war für sie kein Problem. Auch ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt an das Klettern gewöhnt und fühlte mich nun fast schon als ein echter Profi darin. Am Ende ging es auf Wunsch meiner Gruppe mit einer Seilbahn zurück auf den Boden und mein Selbstversuch war offiziell vorbei.

Praktikant Bjarne Wolter probierte sich in dem Hochseilgarten auf mehreren Ebenen. Foto: Thorsten Jordan

Am Ende meines Kletterabenteuers hatte sich die Besucherzahl nochmals erhöht. Familien standen an der Kasse an, Kinder lachten und Eltern machten Erinnerungsfotos. Der Hochseilgarten Ammersee ist ein beliebter Ausflugsort für Menschen jeden Alters.